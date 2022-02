Río Grande: Continúa la 2° Edición del Torneo “Mujeres Centenarias”

Será hasta el 8 de marzo. Vecinas de la ciudad, de diferentes edades, participan para representar a sus barrios, clubes o amigas. A través de dicho torneo, el Municipio de Río Grande busca fomentar espacios de encuentro, de disfrute, visibilizando el rol de la mujer en el deporte, su acceso al mismo, en busca de garantizar así, nuestros derechos.

La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, en conjunto con la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, impulsan este torneo de futsal, donde mujeres de todas las edades representan a sus barrios, escuelas de fútbol, clubes, o a sus amigas o amigos.

La 2° edición de “Mujeres centenarias” se lleva adelante hasta el 8 de marzo y participan 20 equipos. Particularmente este miércoles 23 de febrero, se enfrentan los equipos Escuela Argentina Rojo Vs. Camioneros; Club HVJ Vs. Sport Divas; y Club Metalúrgico Vs. Club Real Madrid Azul.

A través de estas actividades deportivas, entre todas y todos hacemos de Río Grande una ciudad saludable, donde se promueve el bienestar y la salud de manera integral, y donde se trabaja por garantizar el derecho de todas, visibilizando el rol de la mujer en este caso en el ámbito del deporte.