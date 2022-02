El Obispo García Cuerva abordó agenda de actualidad junto a la legisladora Martínez Allende

La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR) recibió hoy en su despacho al obispo de la diócesis de Río Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, monseñor Jorge García Cuerva. «Agradezco profundamente al padre Jorge el tiempo que dispuso para que podamos conversar y conocernos», dijo la referente radical.

Luego del encuentro, Martínez Allende dijo que analizamos «algunos temas de actualidad de nuestra Provincia». Entre ellos, remarcó la «polémica por el traslado de las dos religiosas de Tolhuin a Buenos Aires. Queríamos saber en qué podemos colaborar y de quién es la decisión final para ver si la podemos revertir». Respecto a este tema, aclaró que «no es una decisión de él, pero me confirmó que hoy volvió a comunicarse a Buenos Aires para que revean esta situación».

También, la Parlamentaria se refirió a la designación del nuevo párroco de la capilla Sagrada Familia de la Capital provincial. «Le agradezco profundamente al padre Jorge el tiempo que dispuso para que podamos conversar sobre estos temas, fue una reunión muy amena», concluyó.

Por su parte, el Obispo repasó la charla mantenida con la Parlamentaria, la que definió como «altamente positiva. Tuvimos la oportunidad de conocernos y fue una muy linda charla, para compartir el análisis de la realidad que vive el país, que en este momento es muy difícil, y las distintas problemáticas y desafíos que tiene la clase dirigente».

García Cuerva señaló que «las últimas encíclicas del papa Francisco, nos pueden ayudar a eliminar en este tiempo, con el planteo de la necesidad de la fraternidad entre todos los argentinos y otra sobre el cuidado de la ecología y el cambio climático, un tema importante para Tierra del Fuego. Hablamos sobre la realidad de los más pobres, gente que vive en condiciones no tan buenas ligadas a la cuestión habitacional», remarcó.

También, se refirió a una cuestión ligada a una capilla instalada en el cementerio de Río Grande, «donde la Legisladora me trasladó la inquietud de algunos vecinos de esa ciudad. También me propuse ser el puente con el nuevo párroco que tendrá a partir de mañana la comunidad de Ushuaia. Por último, abordamos la situación de las hermanas Carla y Claudia en Tolhuin, la Legisladora me trasladó la preocupación de la comunidad de esa Ciudad».

El sacerdote fue nombrado por Francisco, padre obispo de la Diócesis de Río Gallegos, el 3 de enero de 2019, ministerio pastoral que desempeña desde el 23 de marzo de 2019. García Cuerva es licenciado en Teología con especialidad en Historia, abogado y licenciado en Derecho Canónico.