“Yutrovic demostró Lealtad y Compromiso con cada decisión del Presidente Alberto Fernández”

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele, se refirió en declaraciones a Radio Nacional al escenario electoral que se desarrollará en los próximos meses y destacó que “estamos abocados a que le vaya bien a la Argentina. Es un momento histórico donde se van a discutir dos proyectos. Un presidente que asume cuando comienza la pandemia y se puso al frente del cuidado de la vida de cada argentino y argentina, y de una diputada como Carolina Yutrovi que acompañó en cada momento las decisiones del gobierno nacional, con enorme lealtad y compromiso. Del otro lado, están los que nos endeudaron, los que generaron desempleo, los que generaron pobreza y que en lugar de ayudar durante la pandemia a cuidar a nuestra gente, alimentaron odios y resentimientos en el pueblo argentino.

De lo que se trata ahora es de construir las mayorías que necesita nuestro Presidente Alberto Fernández y Cristina”.

En relación a la alianza del Frente Todos, aque aglutina a 18 partidos provinciales, Daniele valoró la presencia del PJ, como “un partido mayoritario, con más de 20 mil afiliados y cuyo presidente, Walter Vuoto definió el armado de este frente junto la dirigencia nacional del Partido, junto a los referentes nacionales del espacio y consensuando con todos los intendentes, con los electos y conversando mucho con los y las dirigentes del partido, que acompañan esta fórmula”.

“Carolina es una mujer trabajadora, honesta, que demostró que la lealtad, la palabra empeñada y el compromiso militante a favor de los más humildes y los más vulnerables es un valor incalculable en la política. Es además una mujer que conoce como nadie la 19640 y el subrégimen de promoción, porque trabajó en las fábricas en la línea de producción, porque fue representante de los trabajadores y porque como dirigente política conoce en profundidad la importancia y los aspectos técnicos de esta política pública que permitió que Tierra del Fuego creciera como nunca en toda la historia”, detalló Daniele.

“Lo importante en este escenario electoral, es lograr que el Frente de Todos consiga las mayorías que nos permitan que las bancas de la provincia acompañen a Alberto y a Cristina, pero que además trabajan fuerte en las leyes que necesita la provincia, las obras que necesitan las ciudades, la ampliación de la 19640, la generación de puestos de trabajo y la reactivación de la economía.

Consultado sobre la presencia del Ministro de Economía y Finanzas de la provincia en la lista de precandidatos, Daniele destacó “la importancia de tener en cuenta que hay un objetivo superior, que es que al país le vaya bien, que al presidente le vaya bien. Si ponemos nuestras cuestiones particulares por delante de los intereses de la comunidad, estamos jodidos. La vida es así, la política es así y no me molesta para nada”.

PERONISMO PROVINCIAL

En relación a la situación que atraviesa el Partido Justicialista provincial, el jefe de Gabinete, Mario Daniele destacó que “el PJ provincial está en un momento único. Ha recuperado las tres intendencias, ha tenido un intendente, como Walter, que fue reelecto con el 54% de los votos, en Ushuaia, donde al peronismo siempre le costó el doble. Y como siempre digo, yo vine a sumarme a un equipo campeón, a un modelo de Estado presente, a un peronismo que acompaña con políticas públicas efectivas la situación de cada uno de nuestros vecinos y vecinas”.

“Por delante tenemos a Macri, que nos dejó un país endeudado, que hizo un gobierno en el que su propio ministro de salud dijo que “la salud no era una prioridad” . Con solo escuchar las cosas que dice el propio hermano de Mauricio Macri, a uno le da una sensación de terror, al conocer de lo que son capaces de hacer con su propia familia. ¿Qué puede esperar el pueblo argentino?, el pueblo fueguino de los mismos que defienden a Macri en nuestra provincia? Creo que los ciudadanos ya no pueden mirar para otro lado.

O vamos a eso que fue catastrófico o vamos para adelante, hacia esa Argentina con la que soñamos”.

“La argentina tiene una oposición tremendamente destructiva, que le decía a la gente que la vacuna era veneno, que hacía manifestaciones sin barbijo, con dirigentes como Brandoni agitando para que la gente no esté con barbijo. Eso no es un partido político, no tienen compromiso cívico, ningún compromiso con la patria. Con candidatos que dicen que las Malvinas son de los ingleses. El único compromiso que tuvieron fue con las empresas que aumentaron los servicios un 1000 %”, finalizó Daniele.