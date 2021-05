Ventura: “El Único Polo Creativo que importa es que las Escuelas funcionen”

El secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia se refirió al recientemente inaugurado “Polo Creativo”, que el gobernador Gustavo Melella presentó en la ciudad de Ushuaia y destacó que “el mejor “polo creativo” que se puede hacer en nuestra provincia es tener nuestras escuelas en condiciones, que las escuelas donde nuestros pibes y pibas no tengan aulas inundadas, con ratas, con frío, con una infraestructura precaria y que pone en riesgo hasta sus vidas”.

“Los ciudadanos están esperando un gobierno que haga obra pública y que garantice que los chicos y chicas, sobretodo los de menores ingresos que a veces no tienen acceso a las tecnologías, puedan tener una educación pública de calidad” valoró Ventura, quien destacó que “la escuela es el ámbito de formación por excelencia y el mejor espacio para fomentar la creatividad. En lugar de eso, vemos a un gobierno que va y alquila un local carísimo en pleno centro a un privado, en lugar de construir algo propio, pone 4 play station, 4 televisores y 4 computadoras y lo llama “espacio creativo”. Uno siente que gobiernan poniendo maquillaje a las necesidades y problemas reales”.

“Todos los días vemos como las escuelas se caen a pedazos, se suspende el dictado de clases, los docentes reclaman el cumplimiento de protocolos y de materiales. Pidieron la emergencia educativa y la tuvieron, pero no hicieron nada. Estuvieron un año cerradas las escuelas y durante todo ese tiempo, no solo no se hizo nada, sino que empeoraron. Realmente es durísimo ver que el Gobierno provincial no escucha y no hace nada. Por eso, las Municipalidades y los vecinos y vecinas están tratando de ayudar como podamos para que se puedan dictar las clases y los chicos no se vean perjudicados” finalizó Ventura.

