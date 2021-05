Tolhuin: “Hoy no tenemos Deuda de Coparticipación y tampoco debemos al Gobierno” Dijo Luciana Rivero

La Secretaria de Economía y Hacienda del Municipio de Tolhuin, C.P.N. Luciana Rivero, participó de la reunión de la Comisión Nº 2 de Economía de la Legislatura Fueguina, convocada por su presidente el legislador Federico Sciurano, para dar tratamiento a la coparticipación provincial de los recursos a los Municipios de la Provincia.

En la misma también expusieron la Secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Ushuaia, CPN. Brenda Tomasevich y el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Lic. Diego López Ruiz.

En la reunión, la Secretaria de Tolhuin hizo alusión acerca del tratamiento de los fondos coparticipables en la gestión anterior: “Nos encontramos con una economía que se acostumbraba a pedir adelanto de coparticipación. Hoy no tenemos deuda de coparticipación y tampoco debemos al Gobierno. Porque si bien pudimos revertir esta situación, ya no pedimos adelanto, esta situación hace que hoy gobierno tampoco nos deba y no tengamos deuda. Quería destacar el por qué, ya que si gobierno hoy no manda los sueldos para poder pagarlos en tiempo y forma, el Municipio no los puede pagar”.

Rivero concordó con sus pares sobre la importancia de lo que representan estos recursos para cada Municipio, comprendiendo las realidades de Río grande y Ushuaia disertadas anteriormente.

“Para nosotros, el Municipio de Tolhuin, es fundamental la coparticipación. El Municipio lamentablemente no tiene autonomía financiera, quiere decir que dependemos de estos recursos. Para resumir, la recaudación del Municipio representa un 4% del presupuesto. La recaudación anual del Municipio de Tolhuin no puede afrontar el sueldo de un mes de los empleados Municipales. Simplemente para hacer una breve reseña de la situación de Tolhuin con la que nos encontramos el día que asumimos”, explicó.

Finalmente, consultada en el recinto sobre la inversión financiera, la funcionaria agradeció al Legislador mandato cumplido Daniel Harrington y a todo el cuerpo de legisladores por la aprobación de la Ley 1300, que promueve la generación de recursos de uso exclusivo que permite fijar valores más razonables al momento de su utilización, “ya que cambió la realidad de Tolhuin” y explicó que “sí, tenemos plazos fijos gracias a la Ley 1300, que los colocamos en forma pre cancelable a la espera de abonar cuando sea necesario, por ejemplo cuando se hagan los avances o finalización de obras”.

