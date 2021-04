Los Fueguinos nuevamente rehenes de la mala gestión tanto Provincial como Nacional

En el día de ayer se conoció que el paso de fronteras hacia Tierra del Fuego esta cortada por camiones chilenos en apoyo a sus hermanos camioneros de la zona de Neuquén – Villa La Angostura que no pueden transitar porque las fronteras argentinas salvo Tierra del Fuego están cerradas.-

En estos momento hay mas de 80 camiones argentinos frenados en la zona de barcaza y Fronteras chilenas.-

Recordemos que chile usa nuestras rutas en al zona de Neuquén para su conexión terrestre con sus provincias, por lo cual es un paso obligatorio para el traslado de una región a otra en chile.-

Pero esto no es nuevo hace unos años atrás chile hizo lo mismo ya que el intendente de esa frontera decidió multar a los camiones chilenos por no cumplir la reglamentación del ancho y largo de los camiones permitido para transitar en Rutas Argentina, razón por la cual en Punta Arenas se decidió en ese momento multar a los camines argentinos por no contar con el permiso trasandino. siendo este solo obligatorio para los que entran a la ciudad de Punta Arenas y no para los que solo están de transito.-

Todo eso provoco en ese momento que tanto el canciller Chileno en Ushuaia como autoridades provinciales viajen a Punta Arenas a destrabar el conflicto ya que los camines argentino no cruzaban y se empezó a sentir el desabastecimiento en la isla.-

Hoy volvemos a pasar lo mismo que hace unos años, por no tener el cruce argentina – argentina.-

