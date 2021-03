El Centro Cultural «Nueva Argentina» inauguró la muestra “Silencios Iluminados”

La muestra está conformada por obras de la artista Stella Maris Vera. Se trata de cuadros en óleo y acrílico cuyos temas están representados tomando elementos de diversos movimientos artísticos como el surrealismo, el impresionismo y el cubismo.

Este lunes se inauguró la muestra «Silencios Iluminados» en el Centro Cultural, Social y Político «Nueva Argentina». Está compuesta por cuadros en óleo y acrílico de la artista Stella Maris Vera.

Los temas plasmados en las obras fueron representados tomando características de distintos movimientos artísticos como el surrealismo, el impresionismo y el cubismo.

Desde muy pequeña Stella Maris se relacionó con el arte, a través del tejido y todo tipo de artesanías y también a través de la escritura.

En el año 2014 tomó clases de pintura que se extendieron durante tres años. Posteriormente continuó su formación autodidacta.

La artista, que desde hace tres años padece problemas de salud reconoce que el arte le salvó la vida. «El arte me protege totalmente y me imprime una energía lúdica que me lleva a un viaje interno donde todo es posible, incluso siendo discapacitada», expresó.

Las obras de Stella Maris Vera estarán durante dos semanas exhibidas en la vidriera del Centro Cultural, Social y Político «Nueva Argentina». Todos los vecinos y vecinas que pasen por San Martín 1052 podrán contemplarlas.

