Vuoto y Rodríguez visitaron el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) a 45 años del último Golpe Cívico-Militar

El Intendente Walter Vuoto y el senador nacional Matías Rodríguez, recorrieron las instalaciones del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) acompañados del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. Este espacio fue creado el 24 de marzo de 2004 por el entonces Presidente Néstor Kirchner, en un acto de reconocimiento de la violación sistmática de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar.

El intendente Walter Vuoto expresó que “fue muy movilizante poder recorrer este espacio, que es una invitación a reflexionar sobre aquel discurso que el Presidente Néstor Kirchner nos dió a todos los argentinos y las argentinas. No solo pidió perdón en nombre del Estado por los 20 años de olvido y de silencio sobre los horrores que habían ocurrido; sino que también nos invitó a recuperar aquellos sueños de tantos compañeros y compañeras desaparecidos de una patria más justa, libre y soberana”.

“Esta es una fecha muy especial para nuestro país. Hace 17 años, Néstor inauguró este espacio y nos invitó a animarnos a construir un nuevo país, al que defendamos con fe, con capacidad de amar, y que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco queremos la impunidad” expresó Vuoto, recordando las palabras del ex Presidente.

La ESMA fue uno de los centros de detención, tortura y exterminio más importantes que implementó la última dictadura cívico militar en la Argentina entre 1976 y 1983. Aquí se cometieron crímenes contra la humanidad, que están siendo investigados y juzgados en los tribunales federales. Este predio es uno de los símbolos del autoritarismo y la represión criminal coordinada por las dictaduras de América latina. La existencia material y espacial de la ESMA es una denuncia viva y una evidencia de los crímenes del terrorismo de Estado.

Hoy es un espacio abierto a la comunidad, que busca preservar la memoria y promover y defender los derechos humanos. El Espacio Memoria tiene como objetivo aportar a la comprensión sobre cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en Argentina y sus consecuencias en el presente, para contribuir a consolidar una cultura democrática y un ejercicio pleno de los derechos humanos.

