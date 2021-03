Plan de Vacunación contra Covid-19: Ya se entregaron cerca de 1000 turnos a mayores de 80 años

En el marco del plan de vacunación contra COVID-19, el Gobierno de la Provincia puso en marcha el pasado miércoles la central de entrega telefónica de turnos. En los primeros días se entregaron alrededor de 1000 turnos a vecinos y vecinas de 80 años de edad en adelante.

El Secretario de Enlace de Gestión, Federico Giménez, comentó al respecto que “estamos muy contentos de contar con este 0800 gratuito y un software que lo integra” y destacó que “nos llevó un arduo trabajo de organización que se articuló con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y con nuestra Secretaria de Representación Política del Gobierno”.

“En los 3 primeros días otorgamos alrededor de 1000 turnos a personas mayores de 80 años que comenzarán a ser vacunadas este lunes”, destacó.

Asimismo, el funcionario agregó que “solicitamos por favor a los vecinos y vecinas de la provincia que no pertenecen a la franja de edad de 80 años en adelante que no llamen ni envíen mensajes para no saturar los canales de comunicación. Sabemos que después de meses de protocolos y cuarentena, la llegada de las vacunas a la provincia genera una real esperanza en toda la población, pero hoy la prioridad la tienen nuestros adultos mayores y paulatinamente se irá avanzando con otros grupos».

Finalmente, el funcionario resaltó el trabajo de la gestión: “Desde el programa CuidarnosTDF, compañeros y compañeras se encuentran acercando las medidas de prevención a toda la población fueguina. Estamos orgullosos del trabajo desarrollado día a día junto a todas las áreas del Gobierno para tener un Estado presente en este momento tan difícil que todos estamos atravesando”.

