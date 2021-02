El Gobierno de la Provincia no sostiene deuda sobre la liquidación definitiva de recursos por coparticipación

Así lo comunicó el Gabinete económico de la Provincia a la Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia en el encuentro que mantuvieron este jueves en Casa de Gobierno. El Ejecutivo Provincial realizó distintas propuestas de mejora en el proceso de transferencia de los recursos que percibe el municipio.

Autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas participaron de una reunión con la secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Brenda Tomasevich a fin tratar -en conjunto- los asuntos comunes de la agenda económica que comparten ambas Jurisdicciones en materia de deuda tributaria y coparticipación.

En ese sentido, el tesorero General de la Provincia, Roberto Bogarín; el secretario de Hacienda, Marcos Oviedo y el contador General, Francisco Devita remarcaron que el objetivo del Gobierno, “es lograr un punto de equilibrio en base a la teoría del esfuerzo compartido que permita tender un puente hacia la normalidad y la estabilidad económica”.

En lo que refiere a la liquidación definitiva de recursos por coparticipación los recursos de coparticipación, confirmaron que “a la fecha el Gobierno de la Provincia no sostiene deuda” y de esa manera se da cumplimiento a la normativa vigente en la materia (Res ex ME N° 665/09).

Pese a la judicialización que impulsa la Municipalidad de Ushuaia respecto a la deuda por coparticipación, las partes se mostraron abiertas a inaugurar un nuevo espacio de diálogo social responsable, en cuyo marco, el Gobierno Provincial realizó distintas propuestas de mejora en el proceso de transferencia de los recursos que percibe la Municipalidad de Ushuaia, con el objetivo que ambas administraciones cuenten con mayor previsibilidad para el manejo de las finanzas bajo su responsabilidad.

Asimismo, las autoridades expusieron la sustancial mejora que viene experimentando el proceso de registración de los recursos y consecuente transferencia a la administración municipal de la ciudad capitalina.

Ante esto, destacaron que se lograron reducir los plazos de transferencia gracias a la incorporación de un nuevo sistema de administración financiera; tramitación por expediente electrónico y reclutamiento de nuevo personal técnico idóneo y una mayor eficiencia en los procesos del funcionamiento operativo interno de las áreas de Contaduría y Tesorería.

En la anterior gestión se tardaba 45 días promedio, actualmente se redujo ese tiempo a 24 días, y a su vez, estos cambios lograron ser sostenidos en el marco del cuadro de pandemia que afecta al servicio administrativo.

Asimismo, las autoridades provinciales recalcaron el depósito diario que el Gobierno de la Provincia hace respecto de los recursos provinciales al Municipio y de los nacionales todos los días viernes, garantizando a la administración local contar con recursos constantes para atender sus compromisos con los vecinos; vecinas, agentes y sus proveedores.

Estas acciones han sido el compromiso político del Gobernador Gustavo Melella hacia los municipios, en materia de coparticipación, y como parte del resultado de los cambios efectuados sobre el procedimiento técnico de registro y transferencia de los recursos.

Por otra parte, el Gobierno acercó a la representante del Municipio de Ushuaia, una propuesta de armado de la mesa técnica que tenga por objeto conciliar la deuda tributaria que ambas jurisdicciones mantienen entre sí, por los servicios que se prestan.

Las autoridades económicas y cuadros técnicos de ambas Administraciones se mostraron predispuestas a reabrir la mesa de diálogo que tenga por fin mejorar el proceso de transferencias de recursos de la Provincia hacia el Municipio de Ushuaia, en concepto de coparticipación, y la atención de los compromisos que este último mantiene con la Provincia por los servicios que prestan los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp