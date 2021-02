“La Jornada intensiva de hisopados es una metodología innovadora para la rápida detección del virus”

La Coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Dra Adriana Basombrío se refirió a la segunda jornada de hisopados masivos que llevó adelante el equipo de salud en el marco del programa DetectAR en la Plaza de los Bomberos el sábado pasado.

En ese sentido, la epidemióloga planteó la necesidad de “diferenciar dos aspectos. En primer lugar, destacar los cuidados que se tuvieron en cuenta en cuanto al distanciamiento y al cumplimiento de las normas de seguridad que mantuvieron los vecinos y vecinas. En segundo lugar, ponderar el trabajo del equipo de Salud que trabajó de forma muy profesional”.

En relación a la modalidad de trabajo, la Dra. Basombrío destacó que “durante la primera jornada, hicimos algunos hisopados dentro de los autos, pero en general la gente se ha acercado sin problemas.

Se realiza la encuesta, se relevan los datos personales y pasan a hacerse el hisopado. En 5 o 6 minutos, termina todo el proceso y luego nos comunicamos en el mismo día para informarles los resultados.

De 10.00 h a 13.00 h realizamos los hisopados y a partir de las 17.00 h empezamos a devolver los resultados. Seguimos mejorando el proceso, ampliando en esta segunda jornada el equipo que devuelve los resultados negativos, porque hay mucha ansiedad de la gente y es fundamental poder brindarles la mejor información para que se tomen los cuidados correspondientes”.

El sábado pasado se realizaron 86 hisopados, de los cuales 26 dieron positivos. “Seguimos en un porcentaje de positividad de los hisopados del 30%, lo cual continúa siendo preocupante” explicó Basombrío.

“Durante la realización de la modalidad del DetectAR “clásico” a partir del 29 de octubre, hemos llegado a tener un índice de positividad del 61%, recorriendo distintos barrios. El problema que identificamos es que mucha gente no estaba en los domicilios, por lo que las recorridas no resultaban muy eficaces o se encontraban personas aisladas o que ya habían atravesado una infección por COVID. Por eso, generamos este cambio de modalidad, convocando a la gente con síntomas. Dados los buenos resultados en cuanto a la metodología, vamos a institucionalizar estas jornadas, para realizarlas una vez por semana los días viernes de 10.00 a 13.00 h y así poder entregar los resultados en el día” explicó Basombrío.

En relación a los casos negativos, la especialista explicó que “desde el arranque se informaba a la provincia para el seguimiento de los casos, pero hoy día ya tenemos un equipo propio estable de médicos y médicas y enfermeras y enfermeros, para la devolución de los resultados y para el seguimiento diario durante los días en que las personas deben aislarse y controlar de cerca la evolución de la enfermedad.

O sea, vamos monitoreando el caso de cada persona, y afortunadamente la mayoría transita la enfermedad de forma leve. Una vez que pasa la transmisibilidad de la infección, a los diez días (antes eran catorce días, pero eso se fue modificando epidemiológicamente) se les da el alta junto con un certificado epidemiológico de alta. Esto significa que la persona ya puede salir y no va a contagiar. No se trata de un alta clínica, sino de un alta epidemiológica, es decir que no va a transmitir el virus”.

Por último, la Dra. Basombrío explicó que aquellos interesados en realizarse el hisopado por presentar síntomas compatibles con COVID-19 o por tener contacto estrecho, “pueden acercarse con el DNI este próximo viernes sin necesidad de turno previo y cumpliendo con las normas de bioseguridad en el Polideportivo de la ciudad, en el sector de la cancha de bochas”.

