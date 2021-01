La Secretaría de Deportes y Juventud puso en marcha el Reordenamiento Provincial de Clubes

A través de la Dirección Provincial de Investigación y Análisis para el Rendimiento Deportivo, a cargo del profesor Federico Volpi, se han creado una serie de instrumentos para que toda la comunidad deportiva pueda acceder de una mejor manera a los distintos recursos de la Secretaria.

En este marco es muy importante la labor y el aporte de las diversas instituciones y organismos vinculados al deporte fueguino, quienes trabajan con gran compromiso por el desarrollo deportivo.

Se establecieron rigurosos criterios de selección en la asignación de recursos para las personas que los soliciten como ser: subsidios, espacios de desarrollo deportivo, espacios para eventos deportivos (festivales, encuentros, cronogramas de competencias oficiales de federaciones y asociaciones, etc.), alojamientos en el complejo Eva Perón y el complejo ex YPF en Río Grande, etc.

La iniciativa surgió al iniciar la gestión por la inexistencia de datos oficiales acerca de la demanda y la oferta de todo del sistema deportivo provincial en variables cuantitativas como cualitativas. El objetivo que se sostendrá es investigar el estado real del deporte fueguino para garantizar el derecho a acceder al mismo, mejorar la calidad de vida de la población y poder optimizar los recursos que son de todos.

Además, el nuevo proceso implementado brinda transparencia, evitando de esta manera formas y maniobras arbitrarias, sesgadas, discriminatorias y distribuciones inequitativas de los recursos públicos. Asimismo, la creación de esta herramienta reglada ayudará a merituar el acceso a los distintos servicios.

Para los solicitantes (clubes, asociaciones, federaciones, instituciones, etc.) se creó un legajo donde se registran datos relevantes acerca de cuál es la tarea que desarrollan, cuáles son sus necesidades, que población es la destinataria de sus servicios, la posibilidad de trabajar en red con la Secretaria de Deportes y Juventud como con otras áreas del gobierno en campañas de capacitación, además de incentivar la inclusión del deporte para adultos mayores y discapacidad en los clubes, como así también brindar la asistencia necesaria para el desarrollo deportivo trabajando siempre en complementariedad.

En Ushuaia se asignaron en 11 espacios a 17 instituciones deportivas con una variada oferta de 12 disciplinas deportivas. Un hecho histórico en la provincia en materia de distribución de los recursos y servicios públicos.

