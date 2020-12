Victoria Vuoto «El Gobierno no supo explicar cómo financiará este presupuesto deficitario»

De esta manera lo expresaron los integrantes del bloque del Partido Verde en la Legislatura, Mario Jorge Colazo, Laura Colazo y Victoria Vuoto.

Finalizada la sesión, donde se aprobó el Presupuesto 2021 y se acompañaron de forma unánime las emergencias sanitaria y económica, los integrantes del bloque del Partido Verde en la Legislatura, Jorge Colazo, Laura Colazo y Victoria Vuoto justificaron su voto negativo al principal proyecto tratado este martes.

Cabe señalar que la legisladora Victoria Vuoto estuvo presente en el recinto durante la jornada legislativa, mientras que Mario Jorge Colazo lo hizo en forma virtual y Laura Colazo no participó por encontrarse aislada con Covid-19 positivo.

Haciendo uso de la palabra, Victoria Vuoto señaló que​ «nos encontramos con las modificaciones el 24 de diciembre, cuando analizamos, advertimos la existencia de 15 artículos nuevos, que ingresaron al proyecto sin haber sido consensuado ni consultado con nuestro bloque político y además ninguna de las observaciones realizadas por nuestro bloque fueron receptadas».

«Queríamos discutir un presupuesto con equilibrio financiero y que cuidara las arcas de la Provincia. Nos encontramos con un proyecto que tiene 4 mil millones de pesos de déficit económico y $15 mil millones de déficit financiero, que se suman a los casi 5 mil millones de déficit económico que dejará el ejercicio financiero y presupuestario del 2020», dijo la parlamentaria Vuoto.

Y agregó que «​no​ nos supieron explicar cómo van a financiar ese déficit, no supieron explicar cuáles serán las fuentes de financiamiento para sanear las cuentas públicas. Hablaron sobre pedir financiamiento a organismos nacionales sin ninguna certeza ni condiciones».

«No hemos sido convocados»

Por su parte, Jorge Colazo expresó que «hemos trabajado con todos los bloques de la Legislatura en la sanción de diferentes normativas como la ley de creación del Programa PROGRESO, la ley de protocolo del Último Adiós, para garantizar el despido digno a nuestros vecinos que lamentablemente perdieron la vida producto del Covid . Trabajamos en la donación de plasma y creamos el Consejo en Materia de Violencia de Género que el Ejecutivo aún no puso en marcha».

«Demostramos nuestra capacidad de trabajo y nuestra vocación de generación de consensos, pero no hemos sido convocados ni escuchados en nuestras observaciones. Por estos motivos, como bloque del Partido Verde hemos decidido no acompañar», lamentó Colazo.

Sumado a estas declaraciones, la legisladora Laura Colazo dijo que «hemos dado sobradas muestras de disposición al diálogo, pero lamentablemente el poder ejecutivo no supo construir consensos suficientes con todas las pluralidades políticas de la Cámara Legislativa. Nuestro rol como legisladores provinciales es defender los intereses de los fueguinos y las fueguinas, sobre todo de los sectores más vulnerables, controlar al poder ejecutivo y cuidar el manejo de los fondos públicos. Y eso seguiremos haciendo», concluyó.

«Las preguntas han quedado sin respuestas»

Por otro lado, la legisladora Victoria Vuoto señaló que «se habló sobre renegociación de deuda sin tener un panorama de la posibilidad de poder renegociar esa deuda. Solo dos provincias llegaron a renegociar la deuda. La más parecida a nosotros logró solo postergar los vencimientos, no descontó nada de intereses. Cuando hablamos de la renegociación me preguntó ¿Qué renegociación? ¿La que no consigue quita de intereses? Todas esas preguntas, durante el tratamiento del Presupuesto, quedaron sin respuestas».

Además, Vuoto lamentó la ausencia del Ministro de Economía o funcionarios de un rango mayor durante la última sesión del año: «Queríamos discutir un presupuesto atravesado por las prioridades que la pandemia nos marcó. Sin embargo, hay un 630% de aumento en partidas de servicios no personales. Cuando consultamos al Ministro de Economía sobre este aumento, nos contestó que se pretendía pagar el conocido ‘Convenio Chino'».

«Me pregunto qué legalidad tiene esa decisión, porque es un convenio judicializado, y para eso debemos escuchar al Fiscal de Estado. La posibilidad de preveer 6 mil millones de pesos, en un convenio que no estaríamos en condiciones legales de pagar, ¿no tendrían que destinarse a los sectores más desprotegidos? Ahí encontramos que no hubo un ejercicio suficiente de escucha», finalizó la legisladora del Partido Verde.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp