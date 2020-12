Manejo del Fuego incorpora sobre Vuelos en Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales

Se trata de un trabajo en conjunto entre la Dirección Provincial de Manejo del Fuego y la Dirección Provincial de Aeronavegabilidad.

Así lo informó el Director Provincial de Manejo del Fuego, Carlos Pereslindo al referirse sobre el primer vuelo de detección de focos de incendio realizado el pasado fin de semana.

En ese sentido el funcionario celebró la posibilidad de contar con esta herramienta y dijo que “en el relevamiento aéreo se pudo observar concretamente lo que nosotros veníamos advirtiendo desde el inicio de temporada, la densidad de humos en los sitios habilitados, verdaderamente la incorporación de medios aéreos es un aporte importante en la prevención de incendios forestales, nos da otra perspectiva”.

“Desde el área de manejo del fuego, entendíamos que este fin de semana iba a ser mayor la probabilidad de concurrencia de público en áreas rurales de esparcimiento, por lo que veníamos conversando con la Dirección Provincial de Aeronavegabilidad para incorporar medios aéreos a las actividades de prevención que nos competen a nosotros, a través de la colaboración de la tripulación del Arava, pudimos realizar este vuelo de detección de focos”.

Asimismo, el Director de Manejo del Fuego de la Provincia, recalcó la importancia de generar reconocimiento de zonas que con la perspectiva aérea brindan la posibilidad de planear mejor el ataque a los posibles focos que se puedan dar.

“Gracias a la predisposición de la tripulación hemos iniciado el relevamiento de pistas alternativas en áreas rurales que, independientemente de los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande y Tolhuin, existen como opciones de aterrizaje y en ese sentido nos interesa a nosotros tener conocimiento de su estado en función de los lugares a los que tengamos que acudir en el caso de un incendio de magnitud”.

A su vez, Pereslindo aseguró que “la temporada se presenta con indicadores de riesgo elevados, con probabilidad de propagación, a partir de ahora además de habilitarse sitios de esparcimiento y acampe, se agrega la cantidad elevada de concurrencia del público teniendo en cuenta las dificultades de salida de la isla para vacacionar”.

En el mismo sentido el funcionario reconoció que “los sitios habilitados si bien son respetados, muchas veces colapsan y hay fuego en otros lugares que no están habilitados, esa es una realidad que tenemos muy presente”.

“Es importante recalcar en la población respetar los sitios habilitados al momento de hacer fuego, pero fundamentalmente en el momento de dejar el lugar apagar con abundante agua el fogón” aseguró.

Por último, desde la Secretaría de Ambiente se brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de salir a la naturaleza en la provincia:

• Antes de salir, informate del índice de riesgo de incendio diario que está a tu disposición en los medios de comunicación oficiales.

• En días de RIESGO ALTO, MUY ALTO o EXTREMO, ESTÁ PROHIBIDO hacer fuego en toda la provincia incluidos los sitios habilitados.

• Si vas a encender fuego, que sea solo en lugares habilitados para tal fin. Revisá antes de salir el mapa de sitios permitidos para hacer fuego en la provincia.

• Utiliza únicamente leña seca y/o caída al suelo que pueda cortarse con la mano y no dañes la vegetación.

• NO tires colillas de cigarrillos o fósforos al suelo, ya que pueden iniciar fuego.

• Apagá completamente tu fogata antes de irte. Remové las cenizas y echá gran cantidad de agua, asegurando que se encuentre apagada en su totalidad. Controlá que quede frío al tacto antes de irte.

• NO utilices motosierras ni otras herramientas. Lleva tu propia leña.

• Prestá atención a las condiciones climáticas: si no son buenas y hay mucho viento, evitá encender fogatas, aunque estés en un sitio autorizado.

• Juntá toda tu basura al retirarte y llévala de vuelta con vos. Plásticos, botellas, vidrios, latas y papeles pueden provocar un incendio.

Los índices de riesgo de incendio forestal son difundidos diariamente a través de las redes del Ministerio de Producción y Ambiente facebook.com/MPyAtdf y descargándose la app de Ambiente TDF, para Android y IOS.

Ante la detección de una columna de humo o un principio de incendio, comunicarse inmediatamente a las líneas de teléfono 103 y 105. Cualquier demora en el aviso puede causar la expansión del incendio y hacerlo incontrolable en poco tiempo.

