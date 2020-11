Avila hizo una amplia convocatoria en la Lucha por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer

La Concejala Laura Avila, del Bloque Frente de Todos – PJ, conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y convocó al compromiso de todos y todas.

«Para nosotras las mujeres es un día muy especial, en el que conmemoramos el Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer» dijo Avila al comienzo de su discurso durante la sesión ordinaria de este miércoles 25 de noviembre, a la vez que recordó el motivo de la conmemoración de la fecha.

«Recordamos a tres luchadoras, tres valientes hermanas que lucharon contra la sangrienta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Un día como hoy, hace 60 años Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, fueron brutalmente asesinadas por oponerse a un régimen que durante 30 años sometió al pueblo dominicano» citó.

«Me parece muy importante que lo recordemos porque estas muertes, -dijo Avila-, si bien pareciera que son femicidios comunes, ellas fueron emboscadas y asesinadas a golpes por la policía dictatorial que además intentó hacer pasar las muertes por un accidente de tránsito».

Recordó que Naciones Unidas en el año 2.000 decidió declarar esta fecha en particular para recordar la necesidad de «erradicar a nivel mundial la violencia hacia la mujer».

«Sabemos que las desigualdades de género se profundizan en contextos de emergencia y por eso necesitamos la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en las distintas instituciones» remarcó Avila.

Recordó que «hoy tenemos un intendente como Walter Vuoto donde uno de sus primeros compromisos fue la erradicación de la violencia hacia la mujer y por eso creó la Secretaría de la Mujer en 20215. Este lugar donde se diseñan políticas públicas de prevención de violencia hacia las mujeres. Políticas que permiten la autonomía económica de las mujeres, políticas que promueven el decidir de las mujeres».

La concejala aseguró que «la problemática no es un tema solamente de las mujeres. Necesitamos de todos y de todas para diseñar y acompañar políticas públicas que erradiquen la violencia hacia la mujer».

«Necesitamos aliados que permitan este acompañamiento, y me parece que este llamado no tiene que ser un trabajo y un compromiso asumido solamente por nosotras, sino también varones y mujeres» remarcó finalmente y aseguró: «como siempre decimos, sin equidad de género, no habrá justicia social».

