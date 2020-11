El Ministerio de Salud recordó el circuito de los test para detectar casos Covid-19

Desde la cartera sanitaria fueguina se observó que tanto a partir de la llamada de personas sintomáticas al 107 como del relevamiento que realizan los equipos del programa Cuidarnos TDF, es el personal de Salud el que determina la necesidad, o no, de hacer el test.

El Ministerio de Salud recordó el circuito que tiene el operativo orientado a la detección de casos de Covid-19, vía hisopado para PCR y antígenos; y aclaró que en ningún caso los análisis se hacen por requerimiento de las personas sino que son los equipos de salud los que determinan sin son necesarios o no.

La directora Provincial de Atención de la Emergencia, Emilia Galli, señaló al respecto que el proceso recorre dos caminos, uno de los cuales se origina a partir del llamado al 107 de una persona con síntomas Covid; y el otro que parte de la detección, en domicilio, de algún caso, por parte del equipo del programa Cuidarnos TDF que recorre los distintos barrios en las ciudades fueguinas.

En el caso del 107, la profesional explicó que a la persona que tiene entre 24 y 48 horas de evolución de los síntomas, y tiene movilidad, se le da un turno para que se haga “antígeno” en la Escuela Nº 13; y al que no tiene movilidad, o no cumple con el requisito de 24 a 48 horas de evolución de síntomas, se lo deriva al “grupo regulador” en la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud (DEIS), donde se la entrevista y se determina la necesidad de realizarle el Test de antígeno o no.

Respecto al circuito originado en el programa Cuidarnos TDF explicó que tras la detección de un posible caso de Covid, en el relevamiento que se hace por domicilio, es “la DEIS la que llama a los pacientes y les da un turno para que concurran a las escuelas determinadas por el programa, para que se le realice el test”.

“Pero los requisitos para que se tomen las muestras es que la persona debe estar entre el primer y el sexto día de síntomas”, dijo, toda vez que “no sirve tomar antígenos después de ese período porque hay altas probabilidades de que dé negativo”.

La licenciada Galli prosiguió en su explicación e indicó que “a los pacientes que dan positivo se los notifica y se les da una breve charla acerca de los pasos a seguir”, y que entre estos está el hecho que “los va a llamar un ‘médico seguidor’, le damos un correo electrónico para pedir el certificado; y otro mail para que se comunique en caso de que surja alguna duda”.

En cuanto a las personas cuyo test da negativo, señaló que el equipo que está en la escuela, automáticamente le toma en el mismo lugar la muestra para PCR”.

“Luego se lleva al laboratorio la planilla epidemiológica con la muestra del hisopado, para procesarla por PCR”, dijo, porque “los antígenos que dan negativos hay que corroborarlos por PCR”.

