«No permitamos que nos usurpen la verdad» dijo Bertone

La diputada nacional Rosana Bertone repudió la publicación de noticias falsas incentivando la usurpación de terrenos en la ciudad de Ushuaia y pidió «responsabilidad y seriedad a todos los actores políticos, hoy más que nunca, en el marco de esta pandemia que estamos atravesando, en el que día a día vemos como muchos vecinos muy queridos de nuestra provincia fallecen a causa del COVID».

«La acción deliberada de generar noticias falsas es muy perversa para la democracia, porque socava la confianza de nuestra gente y termina generando una gran confusión, que lamentablemente es aprovechada por intereses que no son en beneficio de la gente. Los discursos no son neutros y tienen efectos en nuestra sociedad, afectando la forma en la que se distribuyen los recursos en beneficios de algunos pocos o de las mayorías» reflexionó la diputada y ex Gobernadora de la provincia.

En ese sentido, Bertone pidió a «todos los sectores sociales y políticos de nuestra provincia condenar enérgicamente las usurpaciones ilegales y a todos aquellos a los que desde las sombras incentivan este tipo de delitos con noticias falsas».

Por último, señaló que «la única forma de brindar soluciones es trabajando con seriedad, incansablemente y de cara a nuestra ciudadanía. Pretender gobernar desde las noticias falsas no puede generar nada bueno para nuestra gente».

