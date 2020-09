“Estamos atravesando un aumento de casos por eso debemos extremar el cumplimiento de los protocolos”

La titular de la cartera sanitaria indicó que se espera que la curva de positivos aumente en los próximos días en Ushuaia y en Río Grande, se observó un porcentaje de positividad de las muestras que está llegando al 50%.

La ministra de Salud, Judit Di Giglio junto al Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos en Salud, David De Piero, brindaron el detalle del parte extendido correspondiente al 28 de septiembre del 2020.

Al respecto indicaron que este lunes 28 se procesaron 124 muestras de la ciudad de Río Grande de las cuales se confirmaron 60 casos positivos. 149 muestras para la ciudad de Ushuaia donde se confirmaron 67 casos positivos y 4 muestras de la ciudad de Tolhuin donde no se confirmaron casos positivos. El total de muestras negativas para toda la provincia fue de 150.

Asimismo se informó que la situación hospitalaria no ha tenido cambios desde el día ayer. En Río Grande continúan 6 pacientes internados en terapia intensiva con ARM y en la sala de clínica médica 27 pacientes al día de hoy. En el CEMEP continúan internados 3 pacientes, uno de ellos con ARM y 2 pacientes en el albergue del municipio de Río Grande. En Ushuaia la situación continúa sin grandes cambios, con 1 paciente que requiere ARM y 8 pacientes internados en sala de clínica médica.

Respecto a la situación epidemiológica de la provincia, Di Giglio indicó que “en Río Grande es de transmisión comunitaria” donde “estamos observando en los últimos días un aumento en el número de casos confirmados diarios. Esto se debe a que aumentó la circulación de personas”.

En este sentido, la funcionaria agregó que “si bien estamos en una meseta, hemos observado que en los últimos días empieza a aumentar el número de casos. En el análisis estadístico que realizamos de cómo es el porcentaje de positividad de las muestras, observamos que en las últimas semanas teníamos entre un 20% y un 30% de positivos en las muestras realizadas diarias; y en los últimos días estamos llegando nuevamente al 50%”.

“Esta es una situación que sucede también a nivel nacional y sobre la cual debemos estar atentos. Estos datos nos dicen que debemos continuar cuidándonos y extremar el cumplimiento de los protocolos, tanto en el ámbito laboral como en nuestros domicilios” aseveró.

Respecto a Tolhuin precisó que “existe un caso activo, y continúa en una etapa de distanciamiento social”.

“En Ushuaia estamos en transmisión comunitaria, y si hablamos del porcentaje de positividad estamos cerca del 50% en las muestras, y es probable que estos valores vayan aumentando porque Ushuaia se encuentra en otra etapa. Lo que buscamos con estos días de aislamiento es la meseta en la curva y disminuir la velocidad de transmisión” explicó.

La Ministra reconoció que “sabemos que esta situación es muy difícil, pero las reuniones sociales y familiares no están permitidas. Sabemos que sobre todo es muy difícil para los jóvenes, pero estamos atravesando nuevamente un aumento de casos, por los tanto debemos extremar el cumplimiento de los protocolos; el cuidado y las medidas de protección personal”.

A ello recordó la importancia de comunicarse al 107 y realizar el aislamiento preventivo, tanto de la persona que siente síntomas como de todos sus convivientes.

Por su parte el subsecretario de Gestión de Recursos Humanos en Salud David De Piero remarcó que “estamos viviendo un momento sumamente complejo dentro de esta pandemia que es inédita por lo menos en nuestra generación” asegurando que “es complejo no solamente por la situación epidemiológica, sino por las medidas que esto conlleva de cuidado sanitario y por el impacto que esas medidas tienen en nuestra vida cotidiana”.

Respecto a esto último, señaló que “uno puede observar como un primer indicador el cansancio que atraviesa a los diferentes sectores, que se diferencia según cada sector o nivel, que también atraviesa lo familiar y de diferentes maneras”.

“Si hay algo que nos identifica a todos hoy es esta palabra – cansancio- y esta situación que nos remite a un estado pero que lo hace de manera muy diferente” reflexionó el Licenciado en Psicología indicando que “hay necesidades muy diferentes, porque hay situaciones muy diferentes y porque hay gente que la apremia la situación de salud, otra la sobre exigencia en lo laboral y otra la dificultad de no poder trabajar y no tener un ingreso estable o no poder proyectarse desde lo económico”.