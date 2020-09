«Seguimos generando ordenanzas para reconocer a las mujeres e impulsar la participación juvenil» dijo Laura Avila

La Concejala Laura Avila, del Bloque Frente de Todos –PJ, se refirió a las ordenanzas impulsadas desde su banca que fueron aprobadas durante la quinta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia.

«Seguimos generando ordenanzas para reconocer a las mujeres e impulsar la participación juvenil, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad y garantizando su acceso a los derechos, a través de los proyectos impulsados desde nuestra banca, de los que obtuvimos el acompañamiento del resto de los concejales y concejala» explicó Laura Avila.

«Por unanimidad creamos el Programa Municipal de Promoción y Difusión de la Importancia de los primeros 1000 días de vida, que tiene como objetivo promover y difundir la importancia de los primeros mil días de vida, destacando el impacto de la alimentación de la persona gestante, la importancia de la lactancia materna y de la vacunación completa y oportuna» sostuvo la Concejala.

También explicó que «los primeros mil días de vida, abarcan los 270 días de gestación, los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año; este período de tiempo representa el momento un momento muy importante por los beneficios nutricionales e inmunológicos que se adquieren y que son necesarios para un desarrollo pleno y saludable, que favorece a la calidad de vida de toda la población».

Por otro lado, la Concejala afirmó «también ratificamos, por unanimidad, el convenio celebrado entre el Intendente Walter Vuoto y el Ministerio de Obras Públicas de Nación sobre la ejecución de Obras dentro del Plan Argentina Hace I, estas son obras de infraestructura muy importantes que mejorarán la calidad de vida de todos los vecinos y las vecinas de Ushuaia, y que contribuirán a reactivar la economía tan golpeada por la pandemia».

Asimismo, la Concejala Avila destacó la aprobación de una resolución que tiene como fin «nombrar una calle de nuestra ciudad que actualmente se encuentre sin nombre en la Urbanización General San Martín, como Matilde Vernet y Sáez, la primera persona que nació en las Islas Malvinas».

«Es muy importante poder realizar este homenaje y reconocimiento a Matilde Vernet y Sáez, y también a través de este acto, reafirmar nuestro reclamo soberano sobre las islas» expresó Avila.

Por último, resaltó la modificación del Consejo Juvenil de Ushuaia, «con las modificaciones que incorporamos a la ordenanza aseguramos una participación más plural, al permitir que las organizaciones no gubernamentales tengan o no personería jurídica puedan formar parte, al igual que los centros de estudiantes estén reconocidos o no por la institución educativa, y también permitiendo la participación de las y los actores juveniles de partidos políticos».