Nuevos contagios de coronavirus se expandieron hasta provincias que hace meses no tenían

Todas las provincias registraron nuevos contagios de coronavirus en la última semana mientras se multiplican los brotes en el país, incluso en aquellos distritos que parecían tener bajo control la pandemia después de meses sin positivos como San Luis, La Pampa o Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Ante ello, las autoridades volvieron a pedir a la población que respeten las medidas de prevención como el uso de barbijo, el distanciamiento social, la higiene y que eviten trasladarse circular por las calles si no es esencial.

De acuerdo al último reporte publicado hoy por la mañana por el Ministerio de Salud de la Nación, el total de casos confirmados en Argentina era de 206.743, con 52 fallecimientos que se suman a los 3.863 acumulados desde que se desató la pandemia de coronavirus.

Con un acumulado de 125.114 casos, la provincia de Buenos Aires encabezaba el número de contagios, con 3.158 que se contabilizaron en las últimas 24 horas. Sin embargo, por decisiones municipales, varios distritos de la Costa Atlántica se encuentran en fases 4 y 5, que permite la apertura de locales comerciales e incluso el funcionamiento de bares y restaurantes.

Le sigue de cerca la Ciudad de Buenos Aires con 1.051 casos nuevos que hacen un total de 62.698 confirmados.

Muy por detrás vienen Córdoba, con 133 nuevos y un total de 2567, y Jujuy, donde 102 casos nuevos elevan el total a 2481 acumulados.

Mendoza lleva 1473 contagiados en total y, según el último reporte, se identificaron 79 en las últimas horas.

Santa Fe, con un total de 1.435 casos, sumó 63 nuevos positivos desde ayer, igual que Río Negro, que ya acumula 2.126 contagiados, en su mayoría generados por reuniones sociales no autorizadas.

Tierra del Fuego, por su parte, sumó oficialmente 44 casos a los existentes y llegó a 644 activos acumulados.

En tanto, 29 casos fueron identificados en Entre Ríos, por lo que se elevó a 876 el total; y en Chaco, una de las provincias más complicadas por el virus, se registraron 31 casos nuevos y un acumulado de 3702.

En Neuquén los casos totales llegaron a 1.227, mientras el área metropolitana continúa en fase de circulación viral y según lo informado por el Gobierno provincial está habilitada el 98% de las actividades económicas.

Las restricciones se ampliaron a las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul por el aumento de casos registrados en los últimos días, fueron 21 de acuerdo al último reporte nacional.

Ocho fueron los nuevos casos en Tucumán, que eleva a 266 el acumulado.

En Misiones se registraron 4 casos la localidad de Andresito, en la zona norte y fronteriza con Brasil, pero fueron reclasificados. Esto se debe a que en esa área hay muchos cruces clandestinos.

El intendente Bruno Beck señaló a radio Nacional Iguazú que «hay que tener en cuenta que acá nomás, en Capanema (frontera brasileña) hay 300 casos de coronavirus» y ante ello remarcó la falta de recursos que tiene el municipio para controlar la frontera, dado que la región cuenta con solo 7 gendarmes para custodiar la frontera.

Otra provincia que tuvo casos relocalizados fue Corrientes, donde se identificaron dos casos. De todas formas, se mantiene en 195 el acumulado.

La Pampa atravesó los primeros cuatro meses de la pandemia de manera exitosa, con muy pocos casos y controles rigurosos, pero en apenas 15 días la situación cambió: cinco nuevos casos se suman a los 158 totales, por la imprudencia de grupos de personas que celebraron con reuniones sociales el Día del Amigo.

Idéntica cantidad de nuevos casos se registraron en La Rioja, donde ya son 358 los contagiados, y en Chubut, que sumó 292 a su total.

Santiago del Estero ya se encuentra por completo en Fase 5, según lo informado por el gobernador Gerardo Zamora. Pero ayer se confirmó un nuevo caso positivo en la capital, lo que hace un total de 47 acumulados hasta la fecha.

Ante el último caso, Zamora explicó que «se encuentran aislados dos gendarmes inquilinos del mismo domicilio y 11 familias más que habrían tenido contacto con el paciente».

«Ruego a toda la población que respetemos las medidas de prevención, las que no sólo incluyen el uso del barbijo y distanciamiento social junto al cumplimiento de todos los protocolos en los lugares públicos y en las actividades autorizadas, sino también, evitar circular fuera de su hogar si no es realmente necesario, y fundamentalmente: evitar el contacto estrecho con personas que no sean los familiares convivientes», enfatizó el gobernador santiagueño.

También en Salta se registró un solo caso, de acuerdo al último reporte nacional, elevando a 299 el acumulado.

San Juan, Formosa y Catamarca tuvieron dos nuevos casos cada una, al igual que San Luis, pero -en este caso- fueron relocalizados, es decir se modificó la clasificación a raíz de que fueron atendidos en una provincia pero con domicilio en otra.