Más de 22 Mil Fueguinos cobrarán el IFE a partir de la próxima semana

Así lo informó el Jefe de la UDAI Ushuaia, Cesar Colatonio, quien explicó que en el “marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, el Presidente Alberto Fernández dispuso el pago, a través de la ANSES de este Ingreso Familiar de Emergencia que llega a casi 9 millones de personas a nivel nacional y que en Tierra del Fuego llega a 22 mil beneficiarios y en nuestra ciudad de Ushuaia a más de 11 mil personas”. El monto del IFE es de $10.000 y lo cobra solo un integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer.

Colatonio señaló que “el IFE no es incompatible con otros ingresos, como la AUH, o el Progresar, entre otros. Casi un 9% del total de los beneficiarios del IFE son monotributistas de categoría A y B y la mayor proporción son personas que estaban sin empleo registrado 62 %, es decir que trabajaban de manera informal y que ahora están recibiendo este ingreso. Otro grupo 27 % corresponde a la AUH .

Sobre el total de beneficiarios de nuestra provincia, Colatonio explicó que “en Tierra del Fuego se registró mucha gente que tenía ingresos registrados o que tenía bienes a su nombre por valores altos, y por lo tanto no cumplian con los requisitos que planteaba el programa”.

En relación a los pagos por medio de cuentas bancarias, el titular de la ANSES explicó que “ya está regularizado el tema de los pagos, porque hubo gente que no estaba bancarizada o que no tenía registrada su cuenta en la ANSES. Para este tercer pago, se empieza a pagar a partir del 6 de agosto, ya que está bancarizado el 100% de las personas, por lo que se debería poder cobrar con normalidad. Es importante consultar el calendario de pagos, por que las fechas están espaciadas con el objetivo de que no haya aglomeración de personas en los cajeros o bancos”.

Las personas que tengan dudas, a partir del lunes pueden ingresar a la página web de ANSES, en la sección donde cobro el IFE. A los que no hayan cargado un CBU, les va a llegar un mensaje de texto con la fecha de cuándo y el lugar donde van a cobrar.

Por último, Colatonio señaló que aquellas personas que tengan algún tipo de duda o consulta, pueden escribir al siguiente mail: udaiushuaia@anses.gov.ar