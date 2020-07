Runín destacó el trabajo realizado para comenzar a pagar el total del aumento salarial acordado en paritarias

El secretario de Representación Política del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Federico Runín, habló sobre el esfuerzo por parte de la cartera de Finanzas Públicas para abonar el 100% de la pauta salarial acordada a principio de año para los trabajadores y trabajadoras estatales provinciales.

En este sentido, sostuvo que “se pudo llevar adelante un proceso de reingeniería financiera para priorizar necesidades” y recordó que “tanto el escalafón húmedo que tiene que ver con el sector de Salud como las Fuerzas de Seguridad ya venían percibiendo el aumento en su totalidad”. Además, dijo que en unos días se van a estar fijando las mesas técnicas para cada sector para ver el modo en que se va a encarar el pago de los retroactivos desde el mes de marzo.

“El anuncio dado en el día de ayer ha sido muy importante para los trabajadores del ámbito estatal del Gobierno Provincial, principalmente porque tiene que ver con el cumplimiento del 100% de un acuerdo salarial que se había firmado en el mes de marzo y que, por circunstancias de público conocimiento, no había podido ser afrontado en su totalidad como consecuencia de la pandemia y del contexto tan complejo a nivel económico que se generó a nivel local y nacional”, manifestó el funcionario.

Asimismo, señaló que “a raíz de un enorme trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Finanzas Públicas del Gobierno se pudo llevar adelante un proceso de reingeniería financiera para priorizar necesidades y de esta manera, poder avanzar en el cumplimiento del acuerdo salarial”, al tiempo que agregó que “los haberes con el aumento se van a estar depositando los primeros días de agosto al escalafón y al sector docente”.

En esta línea, subrayó que “esta situación de pandemia ha generado un contexto económico muy difícil por el hecho de que ha caído la actividad económica, y las cifras que en su momento se habían estimado en el marco presupuestario no se han cumplido. Eso fue generando una caída de lo que se estimaba percibir en concepto de recaudación provincial y de coparticipación federal, lo que no nos permitió poder afrontar este acuerdo que se había llevado adelante en materia paritaria en el mes de marzo”.

“Luego de todos estos meses -continuó-, se han reconsiderado algunas situaciones, se ha volcado una decisión política de poder ayudar fuertemente al sector privado con el objeto de ir comenzando a transitar una recuperación de la actividad económica en el orden provincial”.

De esta manera, aseveró que “en ese marco, también el área de Finanzas se puso a trabajar fuertemente en lo que el Gobernador entendió que era una prioridad en este momento, además de la cuestión sanitaria y trabajar fuertemente en la pandemia, llevar adelante el cumplimiento del acuerdo que se había hecho con los gremios del sector estatal en beneficio de todos los servidores públicos” y recordó que “hay que tener muy en cuenta que los trabajadores estatales del Gobierno provinciales han venido siendo muy golpeados todos estos años”.

“Si uno hace un recuento de todo lo que significó el proceso de paritarias la verdad es que ha sido un avance muy importante”, opinó, y explicó que “en primer lugar, el proceso de paritarias, luego de mucho tiempo de no tenerlas, se abrió en el mes de diciembre, comenzando un camino hacia la recuperación salarial que se terminó acordando en marzo para el escalafón seco. Al mismo tiempo se acordó en paritaria con el sector docente y las clases arrancaron sin inconvenientes” y siguió: “después, pasó lo que nunca nadie se imaginó, que es esta situación de pandemia tan compleja”.

Asimismo, resaltó que “hay que tener en cuenta que tanto el escalafón húmedo que tiene que ver con el sector de Salud como las Fuerzas de Seguridad ya venían percibiendo el aumento en su totalidad” y concluyó: “faltaba poder resolver esta situación y de esta manera, ya se definió a la semana siguiente de que se abonen los salarios, fijar la fecha para realizar la mesa técnica en el marco de la cual se van a ir estableciendo las formas de pago de los retroactivos del mes de marzo hacia acá”.