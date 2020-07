Von der Thusen, con total irresponsabilidad, trajo a sus parientes desde Chile cuando en Chile explotaba la pandemia

El Concejal del bloque Forja-Todos en el Concejo Deliberante de Río Grande, Walter Campos, criticó las declaraciones del Presidente de ese cuerpo deliberativo que en las últimas jornadas volvió a hacer conjeturas sin ninguna información médica sobre los motivos de los contagios de vecinos de Río Grand con COVID-19. “El que quiera sacar ventaja política en esta situación, demuestra lo peor de su persona”, remarcó Campos.

“Opinar desde un cargo público sobre si una persona vino en avión o vía terrestre, si tenía o no tenía el virus, es seguir haciendo demagogia sobre una problema que nos afecta a todos. Lamentablemente somos una provincia aerodependiente, vivimos en una isla, es imposible no tener conexión con el continente ya sea por vía terrestre o vía área por varios motivos: por la llegada de alimentos, de medicamentos, por tratamientos médicos, de insumos médicos, hay sectores que trabajan temporalmente y prestan servicios en Tierra del Fuego, además de las familias que quedaron varadas, o estudiantes que volvieron a sus hogares con todo su derecho de estar con su familia”, señaló el Edil riograndense y añadió, “cada actividad se debe adaptar a los protocolos para tratar de disminuir el riesgo de contagio, responsabilidad social, pensar en el otro, en el prójimo, ser solidario, acá pudo haber ingresado cualquier persona y ser asintomática, pasar los controles, o también que se le despierte el virus días posteriores; entonces debemos concientizarnos en que el virus está, no hay que echar culpa si vino en avión, en auto, en camión, o echar culpa al Gobernador, al Intendente, o a cualquier funcionario”.

Walter Campos consideró que, “en estos tiempos que corren el que quiera sacar ventaja política con respecto a esta situación, demuestra lo peor de su persona, debemos ser coherentes; acá nos jugamos una partida de la cual mucha gente espera todo lo contrario de la dirigencia política”.

“No seamos serviles con los que intentan confundir, acá lo que importa es que aprendamos de esta pandemia de cómo debemos convivir para disminuir el riesgo de contagio”, remarcó el Concejal de Forja-Todos.

“Von der Thusen, con total irresponsabilidad, trajo a sus parientes desde Chile cuando en Chile explotaba la pandemia; que deje de hacer demagogia”, subrayó Walter Campos.