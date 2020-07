El concejal Abregú descartó que “haya casos positivos de Covid-19 en la institución”

Luego de que se conociera durante la jornada de ayer casos positivos de Covid-19 en esta ciudad, el concejal Walter Abregú se refirió al porqué del cierre preventivo del Concejo Deliberante en el día de la fecha señalando que “básicamente se debe para extremar las medidas de precaución, proteger al personal de la institución, tanto de planta permanente, como el personal de los distintos bloques políticos, por lo cual sabiendo de los casos sucedidos este día jueves, lo importante es preservar la situación de salud de cada uno de ellos, y como ente público estamos direccionados no solamente a preservar la salud de los integrantes de la institución, sino también de los vecinos que acuden al Concejo Deliberante”.

Asimismo el edil descartó que “haya casos positivos de Covid-19 en la institución, tampoco podemos hablar de casos asintomáticos que se hayan descifrado en los últimos días, o en las últimas horas, sino de casos estrechos que hayan podido tener contacto con casos sospechosos, hasta el momento no tenemos resultados respecto de lo que es la serología, lo que es resultado de positividad, o no, ojala sean negativos, resultados que se tendrán en las próximas 24 horas, y en base a eso se realizaran todas las medidas de precaución, y prevención, no solo para preservar la salud de todos los integrantes del Concejo Deliberante, sino también de los vecinos que se acerquen al mismo”.

Por otro lado desmintió que “hubieran casos positivos en algunos de los ediles, como así tampoco se le realizó hisopados a ninguno de ellos”.

Abregú recomendó como médico que “no hay que relajarse bajo ningún punto de vista, continuar con el distanciamiento social, y con las medidas higiénicas, que son fundamentales como lo es el lavado de manos con agua y jabón, alcohol al 70%, evitar la aglomeración de gente, y respetar el uso obligatorio del tapaboca, o barbijo en el ingreso a locales comerciales, el cual no solamente sirve para prevenir el Covid-19, sino también otras enfermedades respiratorias propias de esta época del año”.

Por último indicó que “ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de garganta, tos, pérdida del olfato, dolor muscular, o dificultad respiratoria consultar rápidamente al 107 para inmediatamente activar el protocolo de seguridad ”, dijo, al tiempo que agregó que “estamos a disposición de los vecinos, con los teléfonos abiertos, para todos aquellos que tengan algún tipo de inquietud”.