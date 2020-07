La Municipalidad de Ushuaia mantuvo un encuentro con jardines maternales

La senadora María Eugenia Duré, la legisladora provincial Victoria Vuoto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra y el secretario de Economía y Finanzas, Gustavo Rodríguez participaron de una reunión con representantes de jardines maternales de la ciudad.

Tras el encuentro que se concretó por videoconferencia, el jefe de Gabinete indicó que “Los jardines maternales en las distintas ciudades de la provincia aún no han podido aperturar sus actividades y estuvimos conversando sobre esta situación particular. No pueden trabajar y deben costear los gastos que han tenido en estos meses”.

Indicó, además que “algunos jardines presentaron las carpetas al Ministerio de Producción para el programa PROGRESO, pero no han tenido respuestas hasta el día de hoy, como así tampoco tienen información sobre la aprobación del protocolo”.

“Desde la Municipalidad de Ushuaia, hemos estado en contacto con jardines maternales, los asesoramos sobre los beneficios que fue implementando el Gobierno nacional y también en algunos casos con relación a sus alquileres.

Evaluamos con el Secretario de Economía la incorporación a la excepción del pago de tasas generales y de actividad comercial, como lo hicimos con casi 2000 Pymes de la ciudad”, contó Ferreyra.

La senadora nacional Duré, por otra parte, solicitará al Gobernador de la Provincia la reapertura de los jardines maternales, para el cuidado de niños y niñas en las ciudades, que resulta esencial en la fase de la cuarentena que transita Tierra del Fuego en la que madres y padres vuelven a sus trabajos.

“Fue una reunión en la que seguimos con atención todos los puntos que plantearon desde los distintos jardines maternales y pusimos todas nuestras herramientas y equipos a disposición”, concluyó Ferreyra.