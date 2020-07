La Deuda Externa ascendió US$ 274.247 millones al cierre del primer trimestre

La deuda externa bruta ascendió US$ 274.247 millones al término del primer trimestre de este año, por debajo de los US$ 275.662 millones de igual período de 2019, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, este nivel de US$ 274.247 millones se ubicó también por debajo de los US$ 278.489 de fines de diciembre, debido a los pagos que realizó el Gobierno nacional y el Banco Central en los primeros meses del año, informó el Indec.

El 94% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. La mayor proporción, 59%, se encuentra en dólares

Toda esta información forma parte de la Balanza de Pagos, un informe que trimestralmente presenta el Indec y refleja todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.

Es en este marco, que el Gobierno busca reestructurar US$ 68.843 millones de deuda en títulos emitidos bajo legislación extranjera, en manos de tenedores privados.

A esto se suman otros US$ 44.000 millones de deuda que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que se deberá encarar una renegociación.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró en varias oportunidades que el Gobierno “quiere recuperar la capacidad de crecimiento de Argentina y brindar las condiciones para el retorno a los mercados internacionales”.

Guzmán aseguró que “la actual deuda pública de Argentina no es financiable, es excesivamente onerosa y no es sostenible”.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda precisó que “la deuda es excesivamente onerosa considerando la urgencia de atender necesidades sociales críticas” y que “tampoco es financiable dados sus costos extremadamente altos”.

El Indec -en el informe distribuido hoy-, estimó que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior ascendía a US$ 385.047 millones a finales de marzo, por encima de los US$ 381.926 millones de igual período del año pasado, y de los US$ 398.827 millones contabilizados en diciembre.

De ese total de activos financieros externos al 31 de marzo, el 10% corresponde a inversión directa; 15%, a inversión de cartera; 63%, a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos), y 11%, a activos de reserva.

Durante el primer trimestre de 2020, los activos financieros se redujeron en US$ 13.780 millones, debido, principalmente, a la baja en el valor de mercado de la inversión de cartera, US$ 11.100 millones; la inversión directa, US$ 2.715 millones; y los activos de reserva, US$ 1.287 millones, entre otros ítems.

Por último, el Indec precisó que el resultado de la cuenta corriente del primer trimestre de 2020, neto del aporte de la cuenta de capital, generó necesidades de financiamiento externo neto por US$ 419 millones, lo que representó una disminución de US$ 3.092 millones respecto al mismo trimestre de 2019.

Por su parte, la cuenta financiera marcó un ingreso neto de capitales de US$ 780 millones durante el trimestre de análisis, explicado por la venta neta de activos financieros de US$ 1.258 millones y la cancelación de pasivos por US$ 478 millones.

Los sectores que cubrieron la mayor parte de las necesidades netas de financiamiento fueron Otros sectores, US$ 1.400 millones; y las Sociedades captadoras de depósitos, US$ 406 millones.