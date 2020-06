“La deuda que tiene Vicentin significan 600 polos sanitarios como el que se construyó en Ushuaia”

En una nueva sesión remota en el Senado de la Nación, se aprobó la creación de una Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin. “La deuda que tiene la empresa de Vicentín, solo con el Banco Nación que es el principal acreedor (más de 18.000 millones de pesos), equivale a todos los créditos que se dieron con tasa 0% a todos los monotributistas y autónomos del país” afirmó el senador nacional Matías Rodríguez.

“Por eso no entiendo cuando dicen que esta discusión no tiene nada que ver con la Pandemia. El intendente Walter Vuoto me comentaba, que esta deuda equivale también a la construcción de 600 polos sanitarios como el que se realizó en Ushuaia para fortalecer el sistema de salud, el cual dispone de 80 camas con respirador propio. Una unidad sanitaria modelo en nuestro país” justificó Rodríguez.

“A pesar de que la empresa ya estaba en una situación totalmente vulnerable, se le entregaron créditos sin ningún tipo de control. Todas las pymes saben lo que significa sacar un crédito, lo limpio que deben tener sus legajos y el nivel de burocracia que deben enfrentar. Sin embargo, a Vicentin se le otorgaban diariamente millones de pesos, eso se debe investigar”, sostuvo el senador fueguino, luego de preguntarle a la oposición “¿cuál es el problema que una comisión bicameral con representación de todos los bloques investigue esta situación?”

El objetivo del proyecto de ley es dilucidar la posibilidad de una defraudación y estafa comercial a acreedores de la cerealera santafesina Vicentín entre los que figura el Banco de la Nación Argentina.

La comisión, que funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, podrá solicitar informes y tendrá que elaborar un informe final sobre el tema.

“Esto tiene que ser el inicio de una investigación más grande, tiene que ser una empresa testigo. En los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley para que se investigue la relación de las empresas que se hayan enriquecido a costa del Estado nacional, vinculados con la dictadura. Los argentinos tenemos que saber la verdad. Es el inicio de una Argentina mucho más sana. Eso también debe incluir a la oposición, les pido que se animen a salir de esa oscuridad a la que nos llevó el macrismo” finalizó Rodríguez.