La Municipalidad intervino ante supuesta violación de los protocolos de distanciamiento social

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, informó sobre la situación que se vivió en la noche de ayer en la zona del Glaciar Martial, específicamente en la Casa de Té, donde se llevó adelante un encuentro con gran concurrencia de gente en aparente incumplimiento de los protocolos de distanciamiento social. “Recibimos la información sobre las actividades que se llevaban adelante en la Casa del Té en la noche del sábado. Por lo que se activaron a las áreas para la realización de una inspección y se dió aviso a la policía provincial, para que acompañe en el operativo” informó García.

“Cuando llegaron al lugar, ya no estaba la fiesta en marcha, pero efectivamente se había llevado adelante, porque los hechos se pudo constatar en distintas redes sociales. Desde la Municipalidad, repudiamos fuertemente estas actitudes y se tomarán todas las medidas legales para que esto no vuelva a suceder. Se revisarán las habilitaciones comerciales y se elevará una nota al COE, quienes tienen la responsabilidad primaria de control y de multar en el caso de que se considere que es lo correcto. Queremos que haya una medida ejemplar, para que esto no vuelva a suceder” enfatizó el Secretario de Gobierno.

Por su parte, Horacio Herrera, subsecretario de gobierno, relató que “una vez informado de la actividad se activó el protocolo con el sector de Comercio e industria, a cargo de Núñez Olivera. Como había mucha gente, no se podía concurrir de forma aislada, y por cuestiones de seguridad se convocó al policía provincial. La policía envió tres móviles policiales con 10 agentes masculinos y femeninos. Una vez en el lugar, a la 1.00 de la madrugada aproximadamente, ya estaba todo cerrado. Se ingresó al predio y se recorrió la zona de la Casa de Té, el bosquecito y el arroyo”. Herrera también subrayó que “en las filmaciones también se ve que la actuación de los mariachis no estaba sujeta al protocolo, por lo que el COE debería también intervenir para exigir su cumplimiento y tomar las medidas disciplinarias dispuestas en las normativas en el caso de que se verifique su incumplimiento”.

Por último, Pablo García destacó que “lo importante es tomar conciencia sobre la importancia de cumplir los protocolos. Desde la ciudad no vamos a permitir estas situaciones. Los vecinos, y la ciudad hemos hecho un gran esfuerzo económico y psicológico para que no haya circulación del virus y no se puede poner en riesgo todo lo logrado por un grupo de irresponsables. En otras zonas donde han pasado estas cuestiones, han retrocedido de fase, producto de estas situaciones. Tenemos que ser responsables y cuidarnos entre todos”.