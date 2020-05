La AFIP busca facilitar realización de trámites aduaneros durante la emergencia sanitaria

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió suspender el cómputo de plazos en materia aduanera para distintas operaciones de comercio exterior, de manera de facilitar los trámites referidos a las importaciones y exportaciones en el marco de la emergencia sanitaria.

La Dirección General de Aduanas (DGA), a través de la Resolución General N°4726/2020 que será publicada mañana en el Boletín Oficial, busca brindar un mayor margen de tiempo para que durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, los operadores de comercio exterior cumplan con los distintos trámites aduaneros.

Fuentes de la AFIP precisaron que la suspensión de los plazos no será generalizada debido a que no alcanzará a aquellos trámites que no fueron afectados por las medidas de aislamiento como los referidos «al arribo de la mercadería, la validez de la solicitud de exportación, el registro de la declaración de post-embarque, el plazo de espera para el pago de derechos de exportación y el plazo que tienen los courier para informar a la Aduana que entregaron una mercadería».

Además, la normativa delega en la DGA -que conduce Silvia Traverso- la posibilidad de modificar las excepciones a la suspensión de los plazos, a fin otorgarle mayor celeridad a la operatoria de comercio internacional.